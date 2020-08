【KTSF】

中半島南舊金山聯合校區將開課日期由本周三延遲至下周一8月17號,頭3個星期將全時間網上授課。

校區表示,如果可行的話,之後的三個星期,將安排有特殊需要的學生回到學校上課。

至於第三階段,即是開學6個星期之後,如果疫情顯著受控,衛生數據顯著改善,校區將考慮安排得到家長同意選擇親身上學的學生返回校園。

