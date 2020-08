舊金山七旬越華裔長者無故被人用金屬管毆打

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山田德隆區光天化日下發生嚴重傷人案件,一個白人男人無端用金屬水管毆打一名70多歲越華裔長者的頭,導致事主不省人事,警方已經拘捕了疑犯,事主仍然有生命危險。

警方指出,上星期五早上9點左右,接報到Eddy街夾Leavenworth街,處理一宗嚴重傷人案。

警方發現75歲男事主在行人道上不省人事,頭部受傷流血,消防和救護人員趕到現場,為事主急救然後送他到醫院,至今仍然有生命危險。

警員查案期間找到附近的閉路電視片段,發現疑犯從後面無緣無故地用一條金屬水管擊打男事主的頭,導致他倒地,疑犯之後繼續用水管打事主的頭。

案發後幾個鐘頭,警方在距離案發地點不遠的McAllister街夾Hyde街拘捕了34歲白人男人Peter Nobles,他是東灣奧克蘭(屋崙)居民,他面對嚴重襲擊他人、虐待老人、企圖謀殺、導致他人嚴重受傷,以及違反假釋令等罪名。

警方仍在調查犯案動機,但警方表示沒有證據顯示案件涉及仇視罪行。

