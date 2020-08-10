Santa Clara縣地檢處起訴4人受賄 包括縣警隊長（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

Santa Clara縣傳出受賄案，縣地檢處周五宣佈，有至少4人涉案，當中包括一名縣警隊長，涉嫌在為縣警察局長Laurie Smith競選連任時受賄。

根據法庭文件，被Santa Clara縣大陪審團起訴的，分別是縣分隊長James Jensen、兩名律師以及一名槍械配件生產商Michael Nichols，4人被控合謀策劃讓私人保安公司AS Solution的員工取得隱藏槍支許可。

Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen說：「在一次會面上，向James Jensen提交了7份隱藏槍支許可證申請後，AS Solution經理Martin Nielsen捐出45,000元，是9萬元中的頭一半，給聖縣公共安全聯盟（PSA），是支持縣警長Smith的獨立開支委員會。」

地檢處表示，該宗受賄案發生在2018年，Smith警長競選連任期間，因為Smith有權核發隱藏槍支許可證。

Rosen說：「這筆錢在不到一星期後過戶，支持警長Smith競選連任。」

地檢處稱，他們查閱了大量電話、短信和電腦紀錄，會見了10多名證人，被問到Jensen與警長Smith之間是否就此事有聯繫，Rosen表示，由於案件仍在調查中，目前不方便透露更多詳情，被告將於月底出庭，如果Jensen受賄被定罪，最高刑罰是監禁11年。

NAACP矽谷分會牧師Jeff Moore也曾擁有隱藏槍支許可證，但到期後再申請都被拒絕，原因也不清楚，當他得知這起受賄案，他說：「如果她做了一些事，是不公平，不公正的，她虧欠社區，應該下台。」

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