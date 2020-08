Santa Clara縣地檢處起訴4人受賄 包括縣警隊長（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

Santa Clara縣傳出受賄案,縣地檢處周五宣佈,有至少4人涉案,當中包括一名縣警隊長,涉嫌在為縣警察局長Laurie Smith競選連任時受賄。

根據法庭文件,被Santa Clara縣大陪審團起訴的,分別是縣分隊長James Jensen、兩名律師以及一名槍械配件生產商Michael Nichols,4人被控合謀策劃讓私人保安公司AS Solution的員工取得隱藏槍支許可。

Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen說:「在一次會面上,向James Jensen提交了7份隱藏槍支許可證申請後,AS Solution經理Martin Nielsen捐出45,000元,是9萬元中的頭一半,給聖縣公共安全聯盟(PSA),是支持縣警長Smith的獨立開支委員會。」

地檢處表示,該宗受賄案發生在2018年,Smith警長競選連任期間,因為Smith有權核發隱藏槍支許可證。

Rosen說:「這筆錢在不到一星期後過戶,支持警長Smith競選連任。」

地檢處稱,他們查閱了大量電話、短信和電腦紀錄,會見了10多名證人,被問到Jensen與警長Smith之間是否就此事有聯繫,Rosen表示,由於案件仍在調查中,目前不方便透露更多詳情,被告將於月底出庭,如果Jensen受賄被定罪,最高刑罰是監禁11年。

NAACP矽谷分會牧師Jeff Moore也曾擁有隱藏槍支許可證,但到期後再申請都被拒絕,原因也不清楚,當他得知這起受賄案,他說:「如果她做了一些事,是不公平,不公正的,她虧欠社區,應該下台。」

