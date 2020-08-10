San Mateo市六旬婦遭性侵 警發錄像緝疑犯

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中半島San Mateo市一名60多歲的女子，上星期三晚被人襲擊及性侵，警方公布疑犯的錄像，希望公眾提供線索。

警方表示，片段所見的男子，涉嫌於上星期三晚10時40分，在South El Camino Real及Ninth Avenue襲擊及性侵一名年約60多歲的女子，疑犯然後徒步逃走。

San Mateo警方相信，疑犯是一名年約20歲的無家可歸者，可能是白人或者拉美裔，淺色皮膚及中等身材，留有黑色短曲髮，他或者曾經去過San Mateo市多間商店。

警方後來找到這件印有”Lifeguard”字樣的紅色運動衣，及一輛銀色的單車，相信是屬於疑犯所有。

警方呼籲市民查看自己家中的閉路電視，發現任何線索，請與警方聯絡，電話：(650)522-7662。

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