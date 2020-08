San Mateo市六旬婦遭性侵 警發錄像緝疑犯

【KTSF】

中半島San Mateo市一名60多歲的女子,上星期三晚被人襲擊及性侵,警方公布疑犯的錄像,希望公眾提供線索。

警方表示,片段所見的男子,涉嫌於上星期三晚10時40分,在South El Camino Real及Ninth Avenue襲擊及性侵一名年約60多歲的女子,疑犯然後徒步逃走。

San Mateo警方相信,疑犯是一名年約20歲的無家可歸者,可能是白人或者拉美裔,淺色皮膚及中等身材,留有黑色短曲髮,他或者曾經去過San Mateo市多間商店。

警方後來找到這件印有”Lifeguard”字樣的紅色運動衣,及一輛銀色的單車,相信是屬於疑犯所有。

警方呼籲市民查看自己家中的閉路電視,發現任何線索,請與警方聯絡,電話:(650)522-7662。

