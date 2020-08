San Mateo縣衛生總監向受疫情影響的商戶道歉（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島San Mateo縣上了州的監察名單,因而再度關閉理髮店、健身房等個人護理服務,對此縣衛生總監Scott Morrow醫生向縣內受影響的商戶公開道歉。

位於南舊金山的Bintang羽毛球場,6月20日重開,原本一開始都沒有人回來打球,一直到前兩星期,人流慢慢回來,不過衛生官員一下令,球場8月2日又關門。

Bingtang羽毛球場經理常張穎雯說:「當然沒有人希望商業一下開一下關,因為有很多麻煩的,當你經常又開又關的時候,但是我們都明白,如果疫情往不好的方向,或是有更多人患病。」

她說如果再這樣下去,可能就會變成永久關閉。

常張穎雯說:「對球會最大的困難,當然是很多租金債務,沒有辦法償還的,如果無法開門做生意,我們連少少的收入都不可以賺,填補更大的租金債務,我們當然不能再經營。」

San Mateo縣是灣區最後一個被列入監察名單的縣,Morrow試著跟州府理論,認為再度關閉美髮沙龍、理髮店、體育館和其他個人護理服務是錯誤的,他周四在縣府網上發表聲明跟商戶道歉,表明自己不支持州的做法,認為州的政策是弊大於利。

Morrow說:「很多人失去工作,失去房子。」

Morrow聲明中說,理論上病毒是會在營業中傳染,但州府沒有提供證據,讓他相信被迫關閉的行業,病毒傳播速度會比繼續營業的商店快,他也指出,在San Mateo縣,病毒主要在私人聚會中傳播,而非理髮店和美甲店。

Morrow說縣內的住院率穩定,低死亡率,讓他相信很多已經嚴格執行防護措施的行業,可以繼續營業下去。

Morrow指出,病毒傳播的根源很可能與縣內的收入差距有關,確診人數再次激增,部分原因是由於生活條件不佳,很多勞工居住空間狹小,缺乏醫療資源。

Morrow說:「這些在工作場所沒有保護的人,無法隔離,因為他們的居住環境擁擠,這些是需要解決的問題,而不是關閉理髮店。」

根據疫情數據看來,目前灣區最有可能很快從監察名單中剃除的縣,包括San Mateo縣和Santa Clara縣。

常張穎雯說:「希望大家守規矩,儘量不要出去,或者不要去多人的地方,多人的地方戴口罩、洗手,希望疫情緩和之後,大家可以出來做運動,大家保持身體健康。」

