San Mateo縣衛生總監向受疫情影響的商戶道歉（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島San Mateo縣上了州的監察名單，因而再度關閉理髮店、健身房等個人護理服務，對此縣衛生總監Scott Morrow醫生向縣內受影響的商戶公開道歉。

位於南舊金山的Bintang羽毛球場，6月20日重開，原本一開始都沒有人回來打球，一直到前兩星期，人流慢慢回來，不過衛生官員一下令，球場8月2日又關門。

Bingtang羽毛球場經理常張穎雯說：「當然沒有人希望商業一下開一下關，因為有很多麻煩的，當你經常又開又關的時候，但是我們都明白，如果疫情往不好的方向，或是有更多人患病。」

她說如果再這樣下去，可能就會變成永久關閉。

常張穎雯說：「對球會最大的困難，當然是很多租金債務，沒有辦法償還的，如果無法開門做生意，我們連少少的收入都不可以賺，填補更大的租金債務，我們當然不能再經營。」

San Mateo縣是灣區最後一個被列入監察名單的縣，Morrow試著跟州府理論，認為再度關閉美髮沙龍、理髮店、體育館和其他個人護理服務是錯誤的，他周四在縣府網上發表聲明跟商戶道歉，表明自己不支持州的做法，認為州的政策是弊大於利。

Morrow說：「很多人失去工作，失去房子。」

Morrow聲明中說，理論上病毒是會在營業中傳染，但州府沒有提供證據，讓他相信被迫關閉的行業，病毒傳播速度會比繼續營業的商店快，他也指出，在San Mateo縣，病毒主要在私人聚會中傳播，而非理髮店和美甲店。

Morrow說縣內的住院率穩定，低死亡率，讓他相信很多已經嚴格執行防護措施的行業，可以繼續營業下去。

Morrow指出，病毒傳播的根源很可能與縣內的收入差距有關，確診人數再次激增，部分原因是由於生活條件不佳，很多勞工居住空間狹小，缺乏醫療資源。

Morrow說：「這些在工作場所沒有保護的人，無法隔離，因為他們的居住環境擁擠，這些是需要解決的問題，而不是關閉理髮店。」

根據疫情數據看來，目前灣區最有可能很快從監察名單中剃除的縣，包括San Mateo縣和Santa Clara縣。

常張穎雯說：「希望大家守規矩，儘量不要出去，或者不要去多人的地方，多人的地方戴口罩、洗手，希望疫情緩和之後，大家可以出來做運動，大家保持身體健康。」

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