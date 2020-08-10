民調指特朗普在加州支持度大幅落後拜登（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

根據柏克萊加大最新的民調，特朗普總統在加州支持度大幅落後對手拜登，就連過去的鐵桿支持者也都在流失。

柏克萊加大政府研究機構的民調，距離大選不到100天，67%的加州選民支持民主黨候選人拜登，特朗普只獲得28%的支持。

值得關注的是，拜登在過去向來被視為保守的地區，也都獲得二位數的領先，包括南加州橙縣、內陸及中谷地區。

主持民調的主任Mark DiCamillo分析，特朗普在新冠疫情的處理，是讓選民對他不滿的最主要原因。

在其他州白人對特朗普的支持呈現兩極，但是拜登在加州獲得各族裔的支持令人吃驚，包括白人、非洲裔、拉美裔及亞裔，他的領先優勢至少為二比一。

新的民意調查發現，特朗普的支持率已降至最低點，現在只有29％的人認同他的表現，71％的人反對，特朗普正逐漸失去他的基本盤，原因歸咎於新冠病毒正在入侵紅州，像是德州跟佛州，他在2016年取得了勝利，但現在民調跟拜登不相上下。

在拜登的副手方面，聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）、聯邦眾議員Karen Bass目前是最熱門人選。

民調顯示，加州民主黨選民68%支持賀錦麗，但20%反對，知名度比較不高的Bass，有46%支持，10%不喜歡她，但有44%的人對她沒意見。

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