民調指特朗普在加州支持度大幅落後拜登（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

根據柏克萊加大最新的民調,特朗普總統在加州支持度大幅落後對手拜登,就連過去的鐵桿支持者也都在流失。

柏克萊加大政府研究機構的民調,距離大選不到100天,67%的加州選民支持民主黨候選人拜登,特朗普只獲得28%的支持。

值得關注的是,拜登在過去向來被視為保守的地區,也都獲得二位數的領先,包括南加州橙縣、內陸及中谷地區。

主持民調的主任Mark DiCamillo分析,特朗普在新冠疫情的處理,是讓選民對他不滿的最主要原因。

在其他州白人對特朗普的支持呈現兩極,但是拜登在加州獲得各族裔的支持令人吃驚,包括白人、非洲裔、拉美裔及亞裔,他的領先優勢至少為二比一。

新的民意調查發現,特朗普的支持率已降至最低點,現在只有29%的人認同他的表現,71%的人反對,特朗普正逐漸失去他的基本盤,原因歸咎於新冠病毒正在入侵紅州,像是德州跟佛州,他在2016年取得了勝利,但現在民調跟拜登不相上下。

在拜登的副手方面,聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)、聯邦眾議員Karen Bass目前是最熱門人選。

民調顯示,加州民主黨選民68%支持賀錦麗,但20%反對,知名度比較不高的Bass,有46%支持,10%不喜歡她,但有44%的人對她沒意見。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。