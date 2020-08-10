奧克蘭華埠逢周五舉辦街會活動支持小商業

【KTSF】

東灣奧克蘭（屋崙）華埠每星期五會舉辦街會活動，鼓勵居民買外賣，支持華埠小商業。

由奧克蘭華埠商會舉辦的這個街會活動上星期五正式開幕，每逢星期五下午4點到晚8點，在九街夾Franklin和Webster街之間舉行，主要是鼓勵市民買華埠餐廳的外賣，幫助小商業，而且還提供室外用餐，共有35張桌子，顧客用餐同時，還可以欣賞音樂及小型娛樂節目。

商會表示，所有用餐桌椅都經過嚴格消毒，保持社交距離，用餐區域還會提供洗手站、免洗擦手液和口罩。

商家推出的美食選擇包括前菜、點心、海鮮、素食、甜點麵包以及奶茶等，部分商戶還提供促銷優惠。

有關詳情，可上奧克蘭華埠商會網站查看，網址：https://www.oaklandchinatownchamber.org/streetfestfridays2020

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。