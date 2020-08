奧克蘭華埠逢周五舉辦街會活動支持小商業

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠每星期五會舉辦街會活動,鼓勵居民買外賣,支持華埠小商業。

由奧克蘭華埠商會舉辦的這個街會活動上星期五正式開幕,每逢星期五下午4點到晚8點,在九街夾Franklin和Webster街之間舉行,主要是鼓勵市民買華埠餐廳的外賣,幫助小商業,而且還提供室外用餐,共有35張桌子,顧客用餐同時,還可以欣賞音樂及小型娛樂節目。

商會表示,所有用餐桌椅都經過嚴格消毒,保持社交距離,用餐區域還會提供洗手站、免洗擦手液和口罩。

商家推出的美食選擇包括前菜、點心、海鮮、素食、甜點麵包以及奶茶等,部分商戶還提供促銷優惠。

有關詳情,可上奧克蘭華埠商會網站查看,網址:https://www.oaklandchinatownchamber.org/streetfestfridays2020

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。