新冠疫情下珠寶店生意不減反增

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疫情期間，許多商家生意生意大受打擊，不過也有部分商業一枝獨秀，生意不減反增，加州中谷地區就有珠寶業者發現疫情反而導致他們的生意火熱。

珠寶設計師Adrian Blanco說，疫情期間生意比去年多15%，由於購物商場關閉，獨立小店反而有生意可做。

Blanco說：「很多人還是在慶祝，儘管當前的疫情情況，慶祝特別的日子對人們仍重要，如果他們不能去夏威夷或其他地方，下一個最佳選擇就是買珠寶。」

疫情期間很多人都待在家，不少人在清理時，也會順便整理珠寶盒，以汰舊換新。

Folsom市中心一家珠寶店也出現類似情況，不但網上銷售熱門，到店選購的人更多。

珠寶業者說：「他們會進來試試看喜歡甚麼，上網買可能好也可能壞，這裡可以親自體驗，並且跟人對話聽取意見。」

業者表示，顧客還是習慣光顧小店，支持本地的小商業。

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