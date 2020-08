新冠疫情下珠寶店生意不減反增

【KTSF】

疫情期間,許多商家生意生意大受打擊,不過也有部分商業一枝獨秀,生意不減反增,加州中谷地區就有珠寶業者發現疫情反而導致他們的生意火熱。

珠寶設計師Adrian Blanco說,疫情期間生意比去年多15%,由於購物商場關閉,獨立小店反而有生意可做。

Blanco說:「很多人還是在慶祝,儘管當前的疫情情況,慶祝特別的日子對人們仍重要,如果他們不能去夏威夷或其他地方,下一個最佳選擇就是買珠寶。」

疫情期間很多人都待在家,不少人在清理時,也會順便整理珠寶盒,以汰舊換新。

Folsom市中心一家珠寶店也出現類似情況,不但網上銷售熱門,到店選購的人更多。

珠寶業者說:「他們會進來試試看喜歡甚麼,上網買可能好也可能壞,這裡可以親自體驗,並且跟人對話聽取意見。」

業者表示,顧客還是習慣光顧小店,支持本地的小商業。

