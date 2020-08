香港警方強調沒搜壹傳媒編採部門 記協批踐踏新聞自由

【有線新聞】

香港警方國安處表示,行動中沒搜查編採等部門,而在搜查期間有多間傳媒,包括立場新聞及美聯社等,被警方阻止在大樓外採訪,記協與多個傳媒工會形容搜查行動極為恐怖,嚴重踐踏新聞自由。

警方持法庭手令,搜查了壹傳媒大樓近5小時後,下午搬走25箱證物。警方的國安處表示,根據手令指示,已盡量不搜查有新聞材料的地方。

國家安全處高級警司李桂華指:「但我們剛才亦有搜查2樓的地方,2樓是他們的編採部,因為被捕人士的辦公室是在內,所以在無辦法、在必須情況下做搜查。」

他沒有回答記者提問就離開,做訪問的這個採訪區亦不是所有傳媒都入到。警方在距離正門約200米外設置另一條封鎖線,多間傳媒包括香港電台、立場新聞、美聯社及路透社等,只可以在馬路旁採訪採訪。

警方傳媒聯絡隊隊員說:「我們只能容許一小部分的傳媒機構入內採訪,我們會揀選一些本地的、其知名度、規模較大的,而且在過往警方行動中沒有對我們造成阻礙或警員安全構成威脅的。」

港台攝影師其後獲放行,記者協會主席楊健興趕到現場了解,楊健興指:「揀選一些過往合作較好的記者內進是很大的問題,變相政治篩選,完全無必要。」

針對警方的搜查行動,他就形容是極為恐怖和嚴重:「警方如此大規模、大型、高調地來搜查報館,更非有具體目標的搜查,而是差不多每個角落都搜,看不到有合理的理由,而且嚴重侵犯新聞自由。」

記協聯同多個傳媒工會發表聯合聯明,指感到震驚,傳媒被搜查會引起寒蟬效應,要求警方盡快交代搜查的法律依據。

