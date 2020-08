香港警員持國安法手令搜查蘋果日報辦公室

【有線新聞】

香港大批警員進入蘋果日報辦公室搜查4小時,在辦公室多處拉起封鎖線,檢視職員的文件,又將黎智英及張劍虹押返辦公室調查。

早上10時半,警員進入壹傳媒大樓,向保安展示手令,200名警員隨即進入大樓,上到蘋果日報辦公室。

去到二樓編採部,蘋果日報總編輯羅偉光一度截停國安處高級警司李桂華,指沒有人向他展示手令,「我律師在樓下,你的同事不准他進入。我看不到手令,(已給他們看)沒有人看過。你要叫同事不要工作,那又不可以。」

手令針對黎智英涉嫌違反國安法第29條,勾結外國或者境外勢力及串謀欺詐,搜查範圍是整座大樓,細則列明不包括編採材料。

手令是在上星期五,由國安案件其中一個指定裁判官蘇惠德批出,有效期至9月6日。

到約11時,警方將黎智英押返大樓,帶他到位於2樓的辦公室,蘋果日報管理層到場了解,被警方喝止:「再唔聽就拉。」有警員去到財經組辦公室,逐個座位視察。有警員觸碰座位上的文件,被正拍攝的記者喝止:「你沒有權搜查。」

據了解,警方亦到大樓3樓帶走蘋果日報慈善基金的文件,包括一些海外流亡人士資料。

下午約1時半,警方押走黎智英,黎智英說:「簡直是阻礙新聞自由,不能擔心,『煮到嚟咪食』。」

同樣被帶返大樓協助調查的壹傳媒行政總裁張劍虹,亦在差不多時間離開,他期間表示:「蘋果一定可以撐落去。」兩人先後被帶上私家車離開。

