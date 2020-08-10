香港警員持國安法手令搜查蘋果日報辦公室

【有線新聞】

香港大批警員進入蘋果日報辦公室搜查4小時，在辦公室多處拉起封鎖線，檢視職員的文件，又將黎智英及張劍虹押返辦公室調查。

早上10時半，警員進入壹傳媒大樓，向保安展示手令，200名警員隨即進入大樓，上到蘋果日報辦公室。

去到二樓編採部，蘋果日報總編輯羅偉光一度截停國安處高級警司李桂華，指沒有人向他展示手令，「我律師在樓下，你的同事不准他進入。我看不到手令，（已給他們看）沒有人看過。你要叫同事不要工作，那又不可以。」

手令針對黎智英涉嫌違反國安法第29條，勾結外國或者境外勢力及串謀欺詐，搜查範圍是整座大樓，細則列明不包括編採材料。

手令是在上星期五，由國安案件其中一個指定裁判官蘇惠德批出，有效期至9月6日。

到約11時，警方將黎智英押返大樓，帶他到位於2樓的辦公室，蘋果日報管理層到場了解，被警方喝止：「再唔聽就拉。」有警員去到財經組辦公室，逐個座位視察。有警員觸碰座位上的文件，被正拍攝的記者喝止：「你沒有權搜查。」

據了解，警方亦到大樓3樓帶走蘋果日報慈善基金的文件，包括一些海外流亡人士資料。

下午約1時半，警方押走黎智英，黎智英說：「簡直是阻礙新聞自由，不能擔心，『煮到嚟咪食』。」

同樣被帶返大樓協助調查的壹傳媒行政總裁張劍虹，亦在差不多時間離開，他期間表示：「蘋果一定可以撐落去。」兩人先後被帶上私家車離開。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。