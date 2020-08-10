壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力被捕

【有線新聞】

香港警方以涉嫌違反港區國安法中勾結外國勢力的罪名，拘捕壹傳媒創辦人黎智英。另外，他的兩名兒子及壹傳媒職員共7人被捕，大批警員之後到壹傳媒大樓搜查。

黎智英早上9時半被鎖上手銬，登上警方私家車，被帶離嘉道理道的寓所，他之後被帶到九龍城警署調查。

警方於早上7時許到達黎智英的寓所調查，消息指，警方國安處指他涉嫌違反國安法第29條、勾結外國或者境外勢力、及涉嫌串謀欺詐和涉嫌觸犯煽動罪。

另外，約200名機動部隊和國安處警員早上到將軍澳壹傳媒大樓，大樓外停泊了多輛警車，壹傳媒通知員工，指辦公室有突發狀況，叫他們暫時不要上班。

黎智英於10時許被帶返壹傳媒大樓，除了黎智英，他的次子黎耀恩同因涉及國安法被捕，大兒子黎見恩、壹傳媒執行董事張劍虹、周達權及另外兩名職員同時涉嫌欺詐被捕。

蘋果日報晚上發聲明，對壹傳媒創辦人黎智英及多名高層被捕、警方搜查報館感到極度憤怒，予以最強烈譴責。

蘋果日報形容警方是企圖以威嚇手段侵害新聞自由，製造白色恐怖，批評警隊無視法庭搜查令限制翻閱新聞採訪材料，亦限制編採人員活動和採訪，阻撓新聞機構正常運作，不合法、亦不合理。

蘋果日報指，搜查新聞機構嚴重衝擊新聞自由，為文明社會所不容，香港新聞自由岌岌可危，現已被推至懸崖邊緣，面對危急關頭，蘋果日報仝人必定緊守崗位，捍衞新聞自由。

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