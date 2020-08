【KTSF】

喬治亞州一間高中上周恢復親新授課後,共有9名學生和教職員確診新型肺炎,有鑑於此,該高中由本周首兩天將會改為網上教學。

事發的North Paulding高中於8月3日復課,不久社交網站流傳一張照片,當中顯示校內走廊迫滿學生,很多學生也沒有戴口罩,至周六,該校校長通知家長,有6名學生和3名教職員確診新型肺炎,但未知他們是否在校內受感染。

有鑑於此,North Paulding高中周一及周二會改為網上教學,Paulding縣校監Brian Ott周日去信家長,指周一及周二兩天,校方將會徹底消毒校園,校方會於周二晚通知家長,本周會否恢復親身授課。

