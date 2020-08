【KTSF】

加州大學規定,所有秋季學年的教職員和學生,都必須接種流感疫苗。

加大校董會指出,在新型肺炎肆虐期間,同時要防止流感傳播,11月1日開始要求所有師生都必須接種流感疫苗。

另外,州府衛生部門對大學和大專院校發出親身授課衛生指引,規定學校必須要有抗疫措施,座位之間有足夠距離,限制訪客人數和活動數目,校園內亦必須提供外賣取餐服務,以及關閉任何非必要的公共空間。

如果學校位於州府監察名單的縣,就不准進行親身課堂。

