中國外交部制裁11名美方人士 包括多名共和黨議員

中方反制美國制裁內地和香港官員,即日起制裁11名美方人士,包括多名國會參眾兩院議員,批評他們在涉港問題上表現惡劣,特區政府就稱會配合執行。

列入制裁名單的包括6名美國共和黨國會議員,魯比奧、克魯茲、霍利、科頓、圖米和史密斯,全部有份推動國會通過《香港人權與民主法案》以及《香港自治法案》。

其餘是美國非牟利或非政府組織代表,包括被指曾經捐款予香港組織展開研究的美國國家民主基金會總裁格什曼,早前就反修例示威發表報告的美國國際事務民主協會總裁米德偉,另外還有美國國際共和研究所總裁特溫寧,人權觀察執行主席羅斯,以及自由之家總裁阿布拉莫維茨。

中國外交部指他們在涉港問題上表現惡劣,強調香港事務純屬中國內政,任何外部勢力無權干涉,敦促美方認清形勢,糾正錯誤,並堅決反對和強烈譴責華府制裁11名內地和香港官員。

中國外交部發言人趙立堅表示:「中國人民是嚇不倒的,美方所謂制裁只會讓世人更加看清美方霸權霸凌和雙重標準,只會淪為另一個笑話和鬧劇。」

國務院港澳辦和中聯辦堅決支持北京決定,批評部分被制裁人士是修例風波的幕後黑手。特區政府表示,會全面配合執行,依法跟進。

多名被制裁的人士反駁指控,其中美國參議員霍利指,中方措施不會令他退縮。

