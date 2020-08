港府斥美國制裁卑劣無恥 質疑「國家級起底」違人權

【有線新聞】

香港特區政府嚴厲批評美國的所謂制裁卑劣及無恥,並對「國家級起底」行為保留法律追究權利。中聯辦主任駱惠寧稱在美國沒資產,可以寄100元美金供美國凍結。

特首林鄭月娥於7月31日在記者會上曾說:「我對於美國要制裁本人是一笑置之、嗤之以鼻。」

真的被美國列入制裁名單,林鄭月娥在Facebook貼了一張在美國拍的照片,指名單寫錯她住在政務司司長官邸,問難道美國官員連特首住在禮賓府也不知道嗎?她質疑是否將4年前她以司長身分訪美、申請簽證的資料交給財政部,作入境以外的用途,並質疑做法違反人權。

林鄭月娥又指,自己美國簽證2026年到期,既然不嚮往到美國,「看來(簽證)也可主動註銷了」。

她又代表其他被針對的官員表示,維護國家安全使命光榮、責任重大,無懼任何威嚇。已列入制裁名單的11人中,有6個是特區國安委成員。

由中央指派的國家安全事務顧問、中聯辦主任駱惠寧指,被制裁說明他為國家、為香港做了應該做的事情。

他說在國外沒有一分錢資產,搞制裁是「白費勁」,又說可以向美國總統特朗普寄100美元供他凍結之用。

律政司司長鄭若驊表示,美國動用絕望和非法的制裁手法,加強她處事正確的信念,與全國人民相比個人利益毫不重要,不會被嚇倒。

警務處處長鄧炳強就指,外國制裁對他來說毫無意義,會繼續專心維護國家安全。保安局局長李家超則說,維護國家安全是天經地義,美國的恫嚇不會得逞。身兼國安委秘書長的特首辦主任陳國基則指毫不畏懼,讓巿民看清美國無理、橫蠻。

制裁名單將官員的身份證、護照號碼、住址無遮無掩登了出來,包括政制及內地事務局局長長曾國衞,他指:「公然肆意地起底,說得難聽些是流氓行為,說不讓我去美國,根本就不想去,說凍結我的資產,根本就沒有。」

特區政府的英文版回應比中文版早兩個半小時發出,發言人指,美國的所謂制裁「卑劣及無恥」,是明目張膽及粗暴地干涉中國內政,美國以人權、民主和自治為藉口針對香港,是雙重標準及虛偽,明顯違反國際法及國際關係基本準則。

特局政府又嚴厲譴責美方故意公開官員的個人資料,等同「國家認可的起底行為」,嚴重侵犯私隱,保留採取法律行動的權利。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。