加州公共衛生總監兼主任Sonia Angell辭職

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加州公共衛生總監兼主任Sonia Angell周日宣布辭職，加州近日因為疫情信息通報電腦系統發生故障，導致新型肺炎確診數字可能被低估，目前有關故障已被修復，Angell沒有透露辭職原因，暫未知兩者是否有關連。

自新型肺炎疫情爆發下，州長紐森出席疫情新聞發布會時，Angell經常伴隨出席.

紐森在聲明中，感謝Angell為州府的服務，以及在疫情期間協助指導公共衛生系統的抗疫工作，同時時刻關注享有平等醫療服務的重要性。

Angell離任後，目前在加州醫療基金會擔任外展部副總裁的Sandra Shewry將會兼任代理加州公共衛生總監的職務，近日剛獲任命為加州流行病學家Erica Pan醫生，將出任代理加州公共衛生主任一職。

加州上周出現的電腦系統故障，造成多達30萬宗病例被積壓，當中有些可能是重複的病例。

加州的累計確診病例周日升至554,000宗，逾10,200人死亡，當中多數居住在洛杉磯縣。

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