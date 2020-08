加州公共衛生總監兼主任Sonia Angell辭職

【KTSF】

加州公共衛生總監兼主任Sonia Angell周日宣布辭職,加州近日因為疫情信息通報電腦系統發生故障,導致新型肺炎確診數字可能被低估,目前有關故障已被修復,Angell沒有透露辭職原因,暫未知兩者是否有關連。

自新型肺炎疫情爆發下,州長紐森出席疫情新聞發布會時,Angell經常伴隨出席.

紐森在聲明中,感謝Angell為州府的服務,以及在疫情期間協助指導公共衛生系統的抗疫工作,同時時刻關注享有平等醫療服務的重要性。

Angell離任後,目前在加州醫療基金會擔任外展部副總裁的Sandra Shewry將會兼任代理加州公共衛生總監的職務,近日剛獲任命為加州流行病學家Erica Pan醫生,將出任代理加州公共衛生主任一職。

加州上周出現的電腦系統故障,造成多達30萬宗病例被積壓,當中有些可能是重複的病例。

加州的累計確診病例周日升至554,000宗,逾10,200人死亡,當中多數居住在洛杉磯縣。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。