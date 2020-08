影評：現實父子同台演出的溫馨家庭喜劇《Made in Italy》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一對父子到義大利,準備將家族擁有的一棟老房子賣掉,過程中找到彼此。

在倫敦的Jack 是一間畫廊的經理。合夥人正好是他要離婚的妻子。妻子打算把畫廊賣掉,沒有個人資產的Jack 想到義大利托斯卡納,有一間和父親連名擁有的房子,多年沒有人住。於是帶著關係疏離的父親Robert,開車到歐洲大陸的這片人間天堂。但是房子多年荒廢,必須經過一番裝修。父子被迫在這段時間一起生活。父親Robert 忘不了在這裡,和在車禍中去世的妻子的一段段回憶。兒子Jack 卻怎樣也想不起在這裡的記憶,更加不曾為母親的死悲傷過。於此同時,Jack 也在鄉間小鎮中,認識一個離過婚的餐館女業主,自然的也成了他新生活的一部分。

電影劇作和導演同屬英國著名演員James D’Arcy。這是他的第一部導演作品,特別是在劇本上感覺生疏。情節更是熟悉得容易猜到下一幕的情節,例如父子關係的改善還有新戀情的開花,都是意想得到的情節,不會令大家有新的領悟。但是導演也出一套絕招,就是把故事設在義大利托斯卡納。鄉村的風景和地中海地帶的陽光,都是叫人流連的景象。

飾演父子的是在現實生活中,也是父子的Liam Neeson 和Michael Richardson,他們同樣失去了家中的女主人。在2009年,因為滑雪意外去世的Natasha Richardson。父親已經是好萊塢著名演員,相比之下兒子還需要更多的磨練,感情戲方面突顯兩人實力的懸殊。但是在父親指導下,相信Richardson 在未來的作品中,也會有令人歡喜的期待。

《Made in Italy》劇情老舊,但還是給觀眾一股舒服的感覺。滿分五分中得三分半,可以欣賞。

電影目前可以透過主要的串流平台,例如Amazon Prime Video、Google Play、Apple TV 、Vudu 等地方收看。

電影網頁:https://www.ifcfilms.com/films/made-in-italy

Predictable father-and-son comedy “Made in Italy” delivers candy for the soul

“Screening Room” reviews “Made in Italy”

Rating: 3.5 out of 5 stars

