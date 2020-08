美國財政部宣布制裁林鄭月娥等11名中港官員

【KTSF】

美國財政部周五宣布制裁削弱香港自治及言論和集會自由的11名中港官員,當中包括香港特區行政長官林鄭月娥,及香港警務處處長鄧炳強等人。

除上述兩人外,制裁名單還包括香港律政司司長鄭若驊、香港保安局局長李家超、香港政制及內地事務局局長曾國衞、香港前警務處處長盧偉聰、國安委秘書長陳國基、港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明、國安公署署長鄭雁雄,以及中聯辦主任駱惠寧。

財政部表示,這次制裁是因應早前頒發的總統行政命令發出,

財政部長Steven Mnuchin表示,美國與香港人站在同一陣線,美國會運用工具及權力,對付削弱香港自治的人士。

根據財政部的頒布,被制裁人士在美國的資產,無論是直接或間接擁有,當中一半或以上的資產將會被凍結,同時必須向財政部轄下的外國資產控制辦公室(OFAC)申報,被制裁人士也禁止與美國境內人士和企業從事交易活動。

