特朗普相信新冠疫苗總統大選前會研發成功

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統周四表示，相信疫苗會在大選前研發成功，他又抨擊民主黨對手拜登，說對方傷害聖經和傷害天主。

特朗普似乎已經有新型肺炎病毒疫苗的面世日期，剛巧就是11月3日，也即是選舉日。

記者問特朗普，疫面面世日期會否比11月3日更早？

特朗普回答說：「我認為某些情況下，對，可能之前，但就在那時候左右。」

雖然頂尖衛生專家曾警告說，不能保證11月前會有疫苗，但總統向記者一再重申會有，還說日子和他的競選連任無關。

特朗普說：「我相信我們年底前會有疫苗，肯定，約在那時，對，我是如此認為，我此舉並非為了選舉，我想快，因為我想拯救很多生命。」

特朗普又被問及他是否堅持對美國新型肺炎死亡數字的冷漠評語：就是這樣。

特朗普說：「沒有人做到我所做的，就我們所做的所有事而言，為打擊這根本不應來我們這的可怕疾病。」

特朗普一方面要求美國人信賴他在抗疫方面的領導，一方面又發放假訊息，說兒童幾乎對這病毒免疫。

記者問特朗普：「你看過甚麼證據說兒童對這病毒免疫？

特朗普回答說：「你只需要看報紙和醫學報告。」

但這並非事實，他接受Fox新聞訪問時是這樣說說：「你看看兒童，兒童是幾乎，我會幾乎說肯定，但幾乎對這疾病免疫

他競選陣營將他這番言論上載到社交媒體後，Twitter以及Facebook都把它屏蔽，Twitter更把訊息移除，說推文違反公司規例，政府的最高級衛生專家Anthony Fauci醫生就警告說，兒童都可以感染病毒，傳染給更體弱的家人。

Fauci醫生說：「這是我們給年輕人的訊息，但顯然他們並非蓄意或惡意，他們只是無心之失，在傳播疫情。」

特朗普同時繼續攻擊郵寄選票不可靠。

他發推文說，選民怎可以在統候選人辯論，都未舉行就寄回選票，呼籲要把辯論提前舉行。

他也繼續攻擊拜登，指責拜登傷害天主。

特朗普說：「取去你的槍，銷毀你的第二憲法修正案，沒有宗教，甚麼也沒有，傷害聖經傷害天主，他是反天主的。」

拜登陣營就反擊，說6月時政府要Lafayette公園清場，以方便特朗普去拍聖經照片，拜登自己說，會在辯論時全面反駁特朗普。

拜登說：「我不知道有多渴望有機會和總統一起坐下，或站著辯論，我們有很多時間。」

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