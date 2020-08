特朗普相信新冠疫苗總統大選前會研發成功

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統周四表示,相信疫苗會在大選前研發成功,他又抨擊民主黨對手拜登,說對方傷害聖經和傷害天主。

特朗普似乎已經有新型肺炎病毒疫苗的面世日期,剛巧就是11月3日,也即是選舉日。

記者問特朗普,疫面面世日期會否比11月3日更早?

特朗普回答說:「我認為某些情況下,對,可能之前,但就在那時候左右。」

雖然頂尖衛生專家曾警告說,不能保證11月前會有疫苗,但總統向記者一再重申會有,還說日子和他的競選連任無關。

特朗普說:「我相信我們年底前會有疫苗,肯定,約在那時,對,我是如此認為,我此舉並非為了選舉,我想快,因為我想拯救很多生命。」

特朗普又被問及他是否堅持對美國新型肺炎死亡數字的冷漠評語:就是這樣。

特朗普說:「沒有人做到我所做的,就我們所做的所有事而言,為打擊這根本不應來我們這的可怕疾病。」

特朗普一方面要求美國人信賴他在抗疫方面的領導,一方面又發放假訊息,說兒童幾乎對這病毒免疫。

記者問特朗普:「你看過甚麼證據說兒童對這病毒免疫?

特朗普回答說:「你只需要看報紙和醫學報告。」

但這並非事實,他接受Fox新聞訪問時是這樣說說:「你看看兒童,兒童是幾乎,我會幾乎說肯定,但幾乎對這疾病免疫

他競選陣營將他這番言論上載到社交媒體後,Twitter以及Facebook都把它屏蔽,Twitter更把訊息移除,說推文違反公司規例,政府的最高級衛生專家Anthony Fauci醫生就警告說,兒童都可以感染病毒,傳染給更體弱的家人。

Fauci醫生說:「這是我們給年輕人的訊息,但顯然他們並非蓄意或惡意,他們只是無心之失,在傳播疫情。」

特朗普同時繼續攻擊郵寄選票不可靠。

他發推文說,選民怎可以在統候選人辯論,都未舉行就寄回選票,呼籲要把辯論提前舉行。

他也繼續攻擊拜登,指責拜登傷害天主。

特朗普說:「取去你的槍,銷毀你的第二憲法修正案,沒有宗教,甚麼也沒有,傷害聖經傷害天主,他是反天主的。」

拜登陣營就反擊,說6月時政府要Lafayette公園清場,以方便特朗普去拍聖經照片,拜登自己說,會在辯論時全面反駁特朗普。

拜登說:「我不知道有多渴望有機會和總統一起坐下,或站著辯論,我們有很多時間。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。