特朗普頒令禁TikTok, WeChat母公司做交易

【KTSF】

特朗普總統周四簽署行政命令,禁止與擁有消費者程式TikTok和WeChat的兩間中國公司做交易,兩個行政命令將會在45天後生效,命令敦促商務部長在到期前列明哪些交易被禁,特朗普的命令字眼含糊,但就可能包括兩個程式在蘋果和Google程式商店被禁的可能性。

特朗普之前曾經威脅要在9月15日關閉TikTok,除非微軟或其他人在之前收購TikTok,TikTok、微軟和擁有微信的騰訊,暫時未就消息發表評論。

國務卿蓬佩奧周三表示,會擴大美國打擊中國科技至個人使用的程式,他點名TikTok和微信,指稱程式有安全威脅,當時有分析人士質疑禁止程式的法律依據,特朗普周四晚的命令,就引用國際緊急經濟權力法和國家緊急事故法。

TikTok一直堅持沒有在中國存儲美國用戶的資料,也不會和中國政府分享數據,微信也否認有和中國政府分享用戶數據,也從來沒有也不會把國際用戶的數據存儲在中國,美國用戶的數據則是儲存在加拿大。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。