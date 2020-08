舊金山聯合校區與教師工會就開學達臨時協議

【KTSF】

東灣Alameda縣周五多313人感染新型肺炎,以及多3人死亡,累計確診人數達1.2萬幾人,舊金山的總確診個案就達7,326宗,64人死亡,舊金山聯合校區同教師工會就開學達成臨時協議。

舊金山聯合校區同教師工會達成臨時協議,教師會為學生每日提供至少兩小時的網上遠端教學,每天工作一共7小時,跟疫情之前的鐘數一樣。

校區都必須為學生提供足夠電腦和平板電腦,以及為教師提供400元購買設備進行網上教學。

協議有待舊金山聯合校區和教師工會投票決定,一旦雙方都通過的話,有關措施將會在8月17日開學日時生效,直至明年的6月30日。

另外,東灣奧克蘭(屋崙)方面,校區和教師工會至今未達成共識,教師的訴求是,開學第一星期每日提供一小時網上教學,其餘時間做課堂準備。

另一方面,Sonoma縣加入實施對出街不戴口罩和多人聚集等違反衛生指引的人作出罰款,民眾初犯會被罰100元,違例的商業最高可被罰一萬元。

