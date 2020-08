【KTSF】

舊金山Silver Terrace區發生持械搶劫案,兩名匪徒用槍指嚇一對年輕華裔男女,搶走他們的財物。

警方資料顯示案發現場是Silver Avenue夾Conkling街,周三傍晚6點左右,20多歲的華裔男事主和女事主坐在一輛新款的日本房車裡面,當時一名匪徒打爛汽車後座乘客的玻璃窗,這名匪徒與另一名匪徒之後分別用槍指著兩名事主,搶走他們的手機、鑰匙、錢包、信用卡、手袋以及現金。

警方指出,兩名匪徒都是20多歲的非洲裔男子,事主沒有受傷。

