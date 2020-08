信息系統故障或低估舊金山實際確診數字

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山公共衛生局指出,加州的疾病信息交流系統出現技術故障,影響舊金山的新型肺炎數據,呼籲市民不要以為疫情已經放緩,當局又提醒市民,流感季節即將來臨,大家應按時接種流感疫苗。

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮醫生表示,加州疾病信息交流系統近日出現故障,各縣確診數字可能與實情有出入,低估了實際確診人數,由於舊金山公共衛生部門要求市內的實驗室,直接向市府報告檢測結果,所以舊金山仍能夠掌握較準確的數字,不過為安全起見,當局會暫停報告各項與新型肺炎有關的健康指標,但會繼續公佈每天確診數字,以及迅速通知確診者。

白醫生說:「對病患來說,我們繼續按時給結果他們,對病患完全沒有影響,所有醫生和同事一旦知道結果,我們會馬上聯絡病人,告訴他們呈陽性的結果。」

白醫生表示,數據不準確可能做成假象,令人以為疫情放緩,但事實並不是這樣,所以大家更需要做好本分,勤洗手、戴口罩、保持社交距離、避免到人多的地方,和盡量留在家中。

流感季節即將開始,今年正值新型肺炎疫情,白醫生表示目前仍然未有對付新型肺炎的疫苗,因此大家更加需要接種流感疫苗,預防流感。

白醫生說:「今年大約9月10月時,每一個診所希望可以開始提供流感疫苗,呼籲病人9月時打電話上來,查詢什麼時候有疫苗,盡量過來打疫苗。」

白醫生續道:「尤其是60歲以上或有慢性病患的免疫系統較弱人士,謹記到9月、10月時開始安排接種流感疫苗,起碼保護自己預防流感。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。