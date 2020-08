搵屋住專題：舊金山全新可負擔公寓大樓接受申請（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山Mission區一座全新的可負擔房屋公寓正接受申請,一共提供95個單位。

Casa Adelante由華協中心負責管理,位於Mission區Folsom街2060號,是一個提供百分之百可負擔租賃單位的公寓,分別有8個一房單位、45個兩房單位及42個三房單位,每月租金由1,317元至1,770元,當這95個單位分派完畢後,其餘的申請人會進入500個的輪候名單中。

申請人收入限制分為三種,以兩房單位為例,就分別是地區收入中位數AMI的50%、55%及60%,申請AMI 50%的二人家庭,月收入最低是2,634元,最高是4,270元。

而申請AMI 60%的二人家庭,最低月收入是3,212元,最高是5,125元。

公寓鄰近大型社區公園,步行就可以去到的捷運及巴士站,不過公寓沒有提供停車位。

截止申請日期是9月1日下午5時,想查詢其他收入限制及申請詳情,請點擊:https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000HEQ1oUAH

