國會就新一輪紓困金磋商未達共識

【KTSF 張麗月報導】

國會民主黨人與共和黨以及白宮,就新一輪紓困金問題未有共識,白宮幕僚長及財長兩院民主黨領袖周四下午到聯邦眾議長辦公室談判,雙方同意試圖在週末達成協議,參議院民主黨領袖舒默同聯邦眾議長普洛西周四早上除了堅持必須繼續發放每週600元的失業紓困金之外,還要求更多的托兒補助、糧食券補助,以及協助那些面臨逼遷的租戶,與收樓的銀主盤業主。

參議院民主黨領袖舒默抨擊共和黨人與白宮玩政治,對當前美國經濟與國民健保所面對的難題治標不治本,只是在嚴重的傷口上貼膠布。

他也不認同共和黨人所說,繼續發600元失業紓困金會養懶人,令人不再願意去工作,他說那些人沒去上班,是因為找不到工作,而美國現時的失業率是11%。

舒默說:「11%失業率,不是每個人想工作就有工作,所以不是他們待在家中因為懶惰,意思是,對美國工人的看法非常苛刻,他們留在家中因為沒有工作。」

舒默也指出,美國會有多達2,300萬戶人家,佔全國住戶的5分之1,在9月時面臨逼遷,因為到時暫緩逼遷令到期,那些拖欠多個月租金的住戶,因為沒錢交租而被趕走,到時會出現大規模的逼遷浪潮。

普洛西認為,這個會令許多兒童失去住屋安全。

普洛西說:「兒童住屋沒保障影響很大,部份人變為無家可歸者,因為共和黨人令兒童經濟受壓,這些家庭渴求600元,他們損害兒童家庭的經濟保障等等。」

普洛西也呼籲對疫情紓困,必須設想得遠大。

普洛西說:「想法要遠大因為是大挑戰,情況變得更差,如果我們沒有需要的投資,現在或稍後派發,以後會更多。」

普洛西呼籲共和黨人不要只顧給企業午餐開支稅務優惠,而沒錢發糧食券給兒童,但她所講的午餐稅務優惠其實已經刪除。

共和黨人提出短暫維持每週600元的失業紓困金,然後減到200元,在一番討價還價後,將金額加到400元,但全部遭到民主黨人的拒絕,雙方現在設定在週末有結果,但外界對這個期限並不看好。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。