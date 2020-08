【KTSF】

美國政府發出獎賞,防止總統選舉遭到黑客入侵,金額可高達1,000萬元。

國務院將獎賞列為「公義獎勵計劃」項目之一,民眾披露外國黑客干預今年選舉的資料,可以獲得獎金。

聯邦參議院情報委員會今年4月的一份報告發現,俄羅斯參與影響2016年美國大選結果,目的是幫助特朗普總統當選,下一屆總統選舉不到3個月就舉行,政府要避免同樣事情發生。

獎賞計劃詳情,可以登入國務院網站查閱。

