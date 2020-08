加州議員提案改革現行罪案受害人補償制度

【KTSF 陳嘉琪報道】

東灣有州眾議員提案改革現有對罪案受害人的補償制度,擴闊罪案的定義,至補償因受到不合理警暴而受傷或死亡的人,並規定不論最終疑犯有否被捕或被起訴,受害人都能獲得補償。

法案AB 767由代表部分東灣及北灣的州眾議員Tim Grayson提出,確保受到不合理警暴的人,都有資格獲得州府的補償。

現行的法例規定,當州府的受害人補償委員會裁定,如果申請人是因為犯罪而被執法人員打傷或殺死,委員會可以駁回索償的申請。

新法案更改這項條款,就算索償者有分參與犯案的過程,只要在過程中受到執法人員不對等的過分暴力,就有資格獲得補償。

加州眾議員Tim Grayson說:「法案AB 767,是加州展示我們珍惜生命及體諒所有受害人經歷的機會,尤其是受警暴的非洲裔受害人。」

Grayson代表的選區之一Vallejo市,今年6月2日發生一宗警員開槍案,造成22歲拉美裔男子Sean Monterrosa的死亡。

當晚警方接報指,在當地一間Walgreens發生毀壞及搶掠事件,警方到場時,發現Monterrosa在場,他突然跪下,將手放在腰間,一名警員當時誤將Monterrosa手持的一把錘當成手槍,向他連開5槍,最終他傷重死亡。

死者家人認定Monterrosa是不合理被殺,過去兩個月,為了幫Monterrosa爭取公義,一直沒有收入,亦沒有收到任何補償。

死者姊妹說:「在Monterrosa死後,我們兩姊妹集中尋求公義,已經沒有工作,靠失業金僅僅維生,而我們的父母就要天天上班。」

法案亦建議擴闊罪案的定義,不論最終有沒有人被捕或者被起訴,受害人都可以獲得補償,而且當局亦不需單靠警察報告的內容來裁定有沒有補償,可以參考第三方的意見,例如是心理醫生及社工報告等。

舊金山地檢處早前已經採用類似的措施來幫助罪案受害人,這個法案將於周五交到州參議院的委員會討論。

