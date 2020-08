【KTSF】

印度快運航空(Air India Express)一架載有190人的客機,周五大雨下在南部降落時衝出機場跑道,機身斷成兩截,造成至少16人死亡,123人受傷。

當局稱,死者包括一名機師,傷者中至少15人傷勢危殆。

出事客機型號是波737客機,由杜拜起飛,目的地是印度南部城市卡利卡特,出事客機是接戴印度公民返國的撤僑航班。

印度民航局表示,客機衝出機場跑道,在山坡滑行35呎後斷開兩截,但沒有起火。

