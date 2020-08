【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Palo Alto警方逮捕一名18歲男生,他涉嫌在街上刺傷一名長者。

Palo Alto警方表示,上週五晚上剛過7點接到報警,抵達在Lytton Avenue與Seneca Street交界附近,發現一名80多歲的男長者倒臥在地,但臉上和頸部有多處刀傷。

有目擊證人表示,看到一名青少年逃離現場,受傷男長者被送醫治療。

警方從附近的監控錄影,確認嫌犯是18歲的Palo Alto居民Andrew McMenomy-Cortez,並於當晚8點25分左右在家中將他逮捕。

警方表示,監控錄影顯示,嫌犯和受害者有對話,並一起走了一段路,之後嫌犯將長者刺傷,警方仍在調查作案動機。

