CDC警告急性無力脊髓炎或下半年在美國爆發

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾病預防控制中心(CDC)日前發出警告,說在夏季末至冬季期間,可能會出現主要影響兒童,簡稱AFM的急性無力脊髓炎爆發,這是一種罕見但嚴重的症狀,患者手腳會突然軟弱無力,有時候甚至會麻痺癱瘓,情況就和小兒麻痺症相似。

在新型肺炎疫情大流行期間,有另一種嚴重病症可能被忽視。

疾控中心總監Robert Redfield在一個視像會議中表示,當局是從6年前開始監察AFM,對上一次爆發是在2018年,是有記錄以來最大規模爆發,42個州出現238宗確診,大部分是幼童,平均年齡只得5歲。

從CDC開始關注AFM之後,每隔一年就會在8月至11月出現爆發,主要病因很可能是腸道病毒,會引發傷風的同樣病徵。

一旦病發,這種罕有疾病會令患者手腳突然無力,也可能同時頸和背部痛楚,症狀會急速惡化,患者可以在幾小時或幾天內癱瘓。

Redfield說:「及時診斷對AFM事關重要,延遲診斷護理會令患者有危險。」

目前仍未知道為何只有少部分兒童會出現AFM,也不清楚可以怎樣預防,不過CDC就認為,保持個人良好衛生習慣,例如是勤洗手會有幫助。

CDC表示,AFM是一種醫療緊急事故,需要即時治療和監察,因此敦促家長就算是在目前疫症大流行的時候,都不要害怕帶子女去見醫生。

