CDC警告急性無力脊髓炎或下半年在美國爆發

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾病預防控制中心（CDC）日前發出警告，說在夏季末至冬季期間，可能會出現主要影響兒童，簡稱AFM的急性無力脊髓炎爆發，這是一種罕見但嚴重的症狀，患者手腳會突然軟弱無力，有時候甚至會麻痺癱瘓，情況就和小兒麻痺症相似。

在新型肺炎疫情大流行期間，有另一種嚴重病症可能被忽視。

疾控中心總監Robert Redfield在一個視像會議中表示，當局是從6年前開始監察AFM，對上一次爆發是在2018年，是有記錄以來最大規模爆發，42個州出現238宗確診，大部分是幼童，平均年齡只得5歲。

從CDC開始關注AFM之後，每隔一年就會在8月至11月出現爆發，主要病因很可能是腸道病毒，會引發傷風的同樣病徵。

一旦病發，這種罕有疾病會令患者手腳突然無力，也可能同時頸和背部痛楚，症狀會急速惡化，患者可以在幾小時或幾天內癱瘓。

Redfield說：「及時診斷對AFM事關重要，延遲診斷護理會令患者有危險。」

目前仍未知道為何只有少部分兒童會出現AFM，也不清楚可以怎樣預防，不過CDC就認為，保持個人良好衛生習慣，例如是勤洗手會有幫助。

CDC表示，AFM是一種醫療緊急事故，需要即時治療和監察，因此敦促家長就算是在目前疫症大流行的時候，都不要害怕帶子女去見醫生。

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