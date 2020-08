日本紀念廣島原爆75周年 紀念活動規模縮小

【KTSF 黃侯彬報導】

日本官方與民間周四都有廣島原子彈爆炸75週年的紀念活動。

廣島原爆75週年紀念儀式在廣島和平公園舉行,廣島市長與日本首相等一千人出席,由於疫情,出席人數只有往年的一成,他們在當地時間周四早上8時15分為死難者默哀一分鐘,這個時間也是當年美軍用原子彈轟炸廣島的一刻。

首相安倍晉三向紀念碑獻花,他宣稱日本堅守核子三不原則,即是不擁有、不生產、不准引入核子武器。

安倍晉三說:「我國將堅決維護「核三不原則」,作為通往立場不同國家的橋樑,日本不斷敦促各國討論和採取行動,日本將帶頭令國際社會採取措施,努力實現一個無核武器的世界。」

而廣島市長也呼籲大國實現核子裁軍,他並強調,日本永遠不再重蹈覆轍。

廣島市長Kazumi Matsui說:「我們絕不能讓這種痛苦的過去重演,民間社會必須摒棄以自我為中心的民族主義,團結起來反對一切威脅。」

有倖存者質疑首相所講,指他拒絕簽署2017年的禁止核武條約,而日本雖然無核武,但有美國的核武保護。

與此同時,廣島民間也有紀念活動,市民按傳統放水燈悼念死難者,今年一切從簡,只是象徵式的放了17盞水燈,遠遠少於往年的7千盞,有市民表示,無論水燈的數量多少,所表達的心意都一樣。

50歲廣島居民Kenichi Kajita說:「我覺得人人心意相同,我希望永遠有和平,要記住每年8月6日,可能的人少了,但來與不來,每個人心意都一樣。」

美國1945年8月6日在廣島投下第一枚原子彈,造成14萬人死亡,3天後在長崎投下另一枚,有7萬人喪生,日本在幾天後宣布無條件投降,結束太平洋戰爭,也終止半個世紀對亞洲的侵略。

有老一輩的市民認為,隨著當年的倖存者去世,親自體驗過原子彈轟炸慘劇的人存世的不多,社會必須真實記載他們的歷史,讓後人世世代代都知所警惕,有年輕市民表示認同。

28歲廣島居民Sena Tasaki說:「對於不知道原爆的幾代人來說,他們也可以學習,所以我認為這是好事。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。