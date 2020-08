【KTSF】

大家有沒有發現超市的食品價格越來越貴?

根據經濟分析局的最新數據,由2月至6月,肉類的價格上升接近11%,當中牛肉的升幅最高,貴了兩成,其他食品也加價,雞蛋價格升了一成,早餐麥片和新鮮蔬菜升了4%。

食品價格上升,不是因為疫情下民眾多了在家煮食,也並非因為食物顯著短缺,主要是因為供應鏈出現問題。

幾個月前,全國多間主要的肉類加工廠有員工確診,而需要停產,工廠重開後,因為實施新的防疫措施,而令產量減少,導致價格上升。

