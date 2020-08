加州衛生部長解釋疫症點算系統出問題原因

【KTSF】

加州實驗室點算確診人數的電腦系統出現問題,令到最近各個縣公佈的確診人數都比實際數字低,加州衛生部長周五解釋原因。

加州衛生部長Mark Ghaly表示,現時用來點算確診數字的電腦系統CalREDIE,未能負荷過多數據,導致上星期有大約25萬至30萬個測試報告等的數據未能被點算,Ghaly表示會在這兩日內盡快加入這些延遲了公佈的數字,並會使用新的點算系統。

Ghaly說:「我們道歉,你們應得更好待遇,州長對我們期待很高,而我們正盡力改善情況。」

在這段期間,在州府監察名單內的縣將會維持不變,州長紐森也將會對系統問題進行全面調查,向有關人士問責。

Ghaly最初在本周二公佈點算系統出現問題,多個縣府的衛生部門早前反映數據問題,令到他們無法準確知道疫情的衝擊和抗疫措施的成效。

根據加州州府的網站,加州死於新型肺炎的人數突破一萬人,另外多8,436人確診,累計確診個案達53.8萬宗,不過由於電腦系統出現問題,實際數字可能更高。

