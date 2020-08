【KTSF】

總部在Menlo Park的社交媒體Facebook宣布延長員工在家工作的政策,至明年7月,員工可獲得一千元津貼,以應付家居辦公室的開支。

Facebook行政總裁Mark Zuckerberg早前曾預期,公司一半員工可能未來十年都會遙距工作。

另一個社交媒體Twitter曾表示,員工可以無限期遙距工作。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。