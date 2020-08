紐約州州長宣布新學年學生可以回校上課

【KTSF】

紐約州民主黨州長Andrew Cuomo周五表示,鑑於疫情已在當地受控,紐約州的學童在即將展開的新學年,可以返回課室上課。

Cuomo表示,紐約州所有地區的疫情,都處於安全指標以下,如果傳染率再度上升,當局會再進行檢討。

Cuomo的公布,代表紐約州的學校可以恢復親身授課,同時提供遙距教學。

目前紐約州多個校區已計劃採取這項混合教學模式,每周只有數天回校上課,其餘遙距上課。

紐約市擁有全美最大的校區,學生人數超過100萬,疫情爆發後,當地學生最後一天回校上課是3月13日,全州所有學校則在3月18日關閉。

紐約市市長白思豪一直表示,他的目標是希望學生今秋返回課室上課,在保持社交距離下,盡可能親身授課。

不過,美國其他城市的校區則較保守,洛杉磯、芝加哥、邁亞密和休斯敦等校區都宣布,新學年將會以遙距教學模式展開,之後才決定是否恢復親身授課。

