600元失業補助到期 愈來愈多失業者陷財困

疫情期間,很多人失業,隨著聯邦600元的失業援助到期,愈來愈多失業人士陷入經濟困境。

聯邦額外發放的600元失業援助,已經在7月底到期,很多失業的美國民眾感覺到生活更困難。

因疫情失去兩份工作的Marguerite Camacho說:「要負擔購買新鮮的蔬果、肉類和牛奶更加困難。」

在全國各地,很多地方的食物庫派發地點湧現人潮。

疫情期間,美國上升的不僅是確診個案,還有不斷上漲的物價,尤其是食品雜貨價格都明顯比以前貴。

經濟分析局的統計顯示,牛肉、雞蛋、家禽,以及豬肉價格都漲價了,民眾可能也因此少吃這些食品,進而造成漣漪效應。

預算和政策優先中心發言人Joseph Llobrera說:「如果孩子們吃得不好,就無法健康的長大,在學校學習也不好,然後會影響未來發展,無法像成人一樣。」

很多民眾都在等待聯邦新一輪的紓困計畫,雙方仍有分歧,但可望於本周結束前達成共識,白宮官員透露,如果本周五之前無法取得重大進展,或者分歧太大,特朗普總統會以行政命令介入。

