紓困法案談判未有進展 民主黨與白宮分歧仍大

【KTSF 張麗月報導】

就新一輪疫情紓困救助法案，國會與白宮之間的談判幾乎沒有進展，雙方在紓困方案的規模和細節方面分歧仍然大，特朗普總統表示，他將會簽署行政命令去實行一些紓困措施。

就新一輪疫情紓困法案，國會與白宮之間的談判仍然陷入僵局。

特朗普表示，會繼續與國會民主黨人接觸，解決分歧。

特朗普說：「政府繼續與國會民主黨人商討。尋求共識去延長失業金，為逼遷提供保障，逼遷很可怕，不公平，不是他們的錯，他們被來自中國的病毒感染，為美國家庭提供紓困，但不幸地，普洛西和舒默繼續堅持極左政策，與這個中國病毒不相關。」

特朗普又說，他將會簽署行政命令，來實行部份關鍵的紓困措施，當中包括延長失業救助，以及保護住屋逼遷等。

白宮的高級談判人員表示，經過周四晚3小時與民主黨領袖會面之後，雙方的分歧仍然很大。

白宮幕僚長Mark Meadows說：「我們願意繼續接觸，但分歧仍然明顯。」

國會眾議長普洛西對談判也表示失望。

普洛西說：「我們經常說，共和黨人和總統不明白處境的核心，每次我們會面分歧就加強。」

自雙方坐下來談以來，分歧始終沒有改善，其中最棘手的關鍵議題包括，如何救助州和地方政府，以及是否延長聯邦的失業金。

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