紓困法案談判未有進展 民主黨與白宮分歧仍大

【KTSF 張麗月報導】

就新一輪疫情紓困救助法案,國會與白宮之間的談判幾乎沒有進展,雙方在紓困方案的規模和細節方面分歧仍然大,特朗普總統表示,他將會簽署行政命令去實行一些紓困措施。

就新一輪疫情紓困法案,國會與白宮之間的談判仍然陷入僵局。

特朗普表示,會繼續與國會民主黨人接觸,解決分歧。

特朗普說:「政府繼續與國會民主黨人商討。尋求共識去延長失業金,為逼遷提供保障,逼遷很可怕,不公平,不是他們的錯,他們被來自中國的病毒感染,為美國家庭提供紓困,但不幸地,普洛西和舒默繼續堅持極左政策,與這個中國病毒不相關。」

特朗普又說,他將會簽署行政命令,來實行部份關鍵的紓困措施,當中包括延長失業救助,以及保護住屋逼遷等。

白宮的高級談判人員表示,經過周四晚3小時與民主黨領袖會面之後,雙方的分歧仍然很大。

白宮幕僚長Mark Meadows說:「我們願意繼續接觸,但分歧仍然明顯。」

國會眾議長普洛西對談判也表示失望。

普洛西說:「我們經常說,共和黨人和總統不明白處境的核心,每次我們會面分歧就加強。」

自雙方坐下來談以來,分歧始終沒有改善,其中最棘手的關鍵議題包括,如何救助州和地方政府,以及是否延長聯邦的失業金。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。