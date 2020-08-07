美國情報機關指中俄伊朗企圖干預美國總統大選

【KTSF 江良慧報導】

美國情報機關最高級官員周五發表聲明，說中國不希望特朗普連任，不過另一方面，俄羅斯也在致力破壞拜登的競選工程，希望他落選。

國家反間諜和安全中心主管William Evania周五在網站發表聲明，指外國在美國大選前會透過公開及隱蔽方式，影響選民的決定，改變美國政局，增加當地不和情況，損害美國民眾對民主進程的信心。

他特別指出中國、俄羅斯及伊朗，企圖干預大選的情況，他說根據情報機關的分析，中國不希望特朗普連任，因為中國認為特朗普「難以預計」。

分析更提到，中國在選前擴大影響力，並視白宮在香港、南海、5G、TikTok等立場，可能左右選情，因此向被視為反對中國利益的政治人物施壓，轉移及反擊對中國的批評。

至於俄羅斯，情報機關就認為，俄國正使用多種手段詆毀特朗普的民主黨對手拜登，因為拜登被視為是反俄羅斯和反普田的一份子。

另外，情報機關認為，伊朗擔心特朗普連任會繼續向伊朗施壓，所以會集中透過互聯網影響大選，包括在社交媒體發放假消息，和傳播反美內容，來削弱美國的民主制度，在大選前分化美國。

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