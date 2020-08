美國情報機關指中俄伊朗企圖干預美國總統大選

【KTSF 江良慧報導】

美國情報機關最高級官員周五發表聲明,說中國不希望特朗普連任,不過另一方面,俄羅斯也在致力破壞拜登的競選工程,希望他落選。

國家反間諜和安全中心主管William Evania周五在網站發表聲明,指外國在美國大選前會透過公開及隱蔽方式,影響選民的決定,改變美國政局,增加當地不和情況,損害美國民眾對民主進程的信心。

他特別指出中國、俄羅斯及伊朗,企圖干預大選的情況,他說根據情報機關的分析,中國不希望特朗普連任,因為中國認為特朗普「難以預計」。

分析更提到,中國在選前擴大影響力,並視白宮在香港、南海、5G、TikTok等立場,可能左右選情,因此向被視為反對中國利益的政治人物施壓,轉移及反擊對中國的批評。

至於俄羅斯,情報機關就認為,俄國正使用多種手段詆毀特朗普的民主黨對手拜登,因為拜登被視為是反俄羅斯和反普田的一份子。

另外,情報機關認為,伊朗擔心特朗普連任會繼續向伊朗施壓,所以會集中透過互聯網影響大選,包括在社交媒體發放假消息,和傳播反美內容,來削弱美國的民主制度,在大選前分化美國。

