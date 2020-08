舊金山市府將向受中央地鐵工程影響華埠商戶發紓困金（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

通往舊金山華埠的中央地鐵工程,完工日期一拖再拖,對華埠不少商業造成嚴重影響,市府周四宣布將會發出紓困金,給直接受到工程影響的商戶。

市府將會對53個位於聯合廣場和華埠的商戶,發出總值20多萬元的紓困金,每個合資格的商戶可得到5千元至1萬元的資金,幫助商戶交租、交雜費、支付員工薪酬,以及改善門面等營運開支。

這些店舖都位於中央地鐵地盤附近,直接受到施工的影響,包括長期阻擋店舖出入口,又或者位於地盤一個街口範圍內,雖然沒有直接阻擋門面,可是間接影響生意長達一年或以上。

市府的經濟及勞動力發展辦公室去年底開始到華埠了解商戶的困境,以及協助商戶申請紓困金,可是許多商戶表達不滿,因為這項紓困計劃所幫助的商戶數目十分有限。

連接三街輕鐵、聯合廣場,直接通往華埠的中央地鐵長1.7英里,十年前開工,完工時間一再推遲,目前預計工程今年年底完成,然後需要測試行車系統,預料明年年底通車。

