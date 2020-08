加州新型肺炎死者破萬 全美死亡人數第三高

【KTSF】

加州新型肺炎死亡人數周五突破一萬人,成為全美死亡人數第三高的州。

據John Hopkins大學公布的數字,自疫情2月爆發以來,加州累計有10,024人死於新型肺炎。

紐約州是全美死亡人數最高的州,有超過32,000人死亡,接著是新澤西州,接近16,000人死亡,加州則是全美人口最高的州,居住了4千萬人。

美國首宗已知死亡案例是於2月初出現,死者居住在南灣Santa Clara縣。

加州的新型肺炎死者,接近一半居住在南加州洛杉磯縣,當地居住了一千萬人,有超過4,800人死於新型肺炎。

加州州長紐森於3月中在全州頒布居家令,是美國最早頒布居家令的州,但在亡兵紀念日長周末後,加州開始放寬居家令,疫情也開始逐步惡化。

