加州擬立法規定僱主24小時內需通知員工有人確診

【KTSF 陳嘉琪報道】

南加州有州眾議員提案,一旦有員工確診,僱主必須在24小時內通知所有員工,否則將可以面臨高達一萬元的罰款。

法案AB 685得到很多勞工組織及工會的支持,規定不論是公營或私營公司的僱主,在得知有員工確診後,必須在24小時內用口頭及書面形式通知所有僱員,如果做不到的話,法案定明這是屬於輕罪,僱主可面臨最高一萬元的罰款。

法案內容列明,現有的法例對於僱主匯報確診個案的規定非常模糊,對員工沒有保障,他們隨時接觸過確診者也無從得知。

在法案下,僱主同樣要即時上報州府及有關當局有多少名員工受感染,及員工的職位等,並且要有一套清潔工作場所的計劃。

不過法案遭到商界的反對,包括加州總商會,商會認為,法案有不清晰的地方,例如確診員工有戴口罩,回職場當日只是遞交信件,在短時間內離開,接觸過一名同事,而且雙方相距10英尺,這樣又算不算有密切接觸呢?

加上法案規定,州府必須在網站上公開職場感染個案的資料,包括是職場及職位等,這可能侵犯私隱,如果是一間規模小的公司,確診者的身份很可能會曝光。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。