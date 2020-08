江達安謀殺案 被告馬榮和被判終身監禁（視頻）

【KTSF陳嘉琪報道】

去年在聯邦法院被陪審團裁定謀殺、賄賂以及非法種植大麻等多項罪名成立的華裔男子馬榮和,法官形容當中的謀殺案是冷血的刺殺行動,周三判處馬榮和終身監禁。

奧克蘭(屋崙)居民馬榮和去年被裁定謀殺合勝堂成員江達安及其女友陳寶芳罪名成立,檢控官周三在法庭上指出,被告馬榮和對自己犯下的罪行毫無悔意,請求法官判處他最高刑罰,法官形容事件是一起冷血的刺殺案,因此判馬榮和終身監禁。

根據法庭文件顯示,馬榮和被控於2013年10月17日,陳寶芳生日當天,在北加州Mendocino縣Fort Bragg一輛小型貨車上,開槍殺死江達安及陳寶芳。

控方指出,在2013年年初起,馬榮和因為大麻及房地產生意,曾多次向江達安借錢,因為擔心江達安發現他沒有還款能力後會向他報復,馬榮和就先下毒手,案發當日,他約江達安及陳寶芳見面。

趁他們二人坐在一輛小型貨車上時,馬榮和被指向二人頭部各開一槍,將他們殺死,調查員事後在案發現場,發現3個有馬榮和DNA的煙頭,於是將他拘捕。

此外,聯邦調查局在調查馬榮和案時,發現馬榮和賄賂前奧克蘭警隊華裔警官,以及前東灣Alameda縣地檢處探員胡威明(Harry Hu)。

法庭文件指,在2008年到2017年10月期間,胡威明仍是執法人員,他多次接受馬榮和的賄賂,包括到拉斯維加斯的飛機票,及免費入住當地高級套房,在卡拉OK酒吧有女伴服務等,換取胡威明的保護。在江達安被殺案中,讓馬榮和免受調查和起訴。

胡威明早前與聯邦司法部達成認罪協議,承認一項串謀訛騙政府和受賄罪名。

