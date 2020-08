【KTSF 張麗月報導】

聯邦勞工部數據顯示,上星期首次申領失業金人數略為回落至119萬人,但失業人口仍然高企,已經是連續20個星期,每星期有過百萬人首次申領失業金。

根據人力資源公司ADP數據顯示,私人公司7月份只增加16.7萬份工作,遠遠少過預期,勞工部周五就會公佈更全面的就業數據。

美國房貸利率再創新低,30年期平均固定房貸利率從上星期2.99厘,跌至現時的2.88厘,也是今年以來第8次破紀錄的低位,而一年前,這個利率是3.6厘,15年期固定房貸利率就跌至2.44厘。

