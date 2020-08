蓬佩奧公布潔淨網絡措施 擬吊銷中國電訊商營運許可

【有線新聞】

美國公布一系列針對中國企業的措施,建議吊銷中國電信等電訊商在美國的營運許可,要求將不可信的中國應用程式下架,中國手機亦不能下載美國製的應用程式。中方表明堅決反對,批評美方做法沒任何事實依據。

蓬佩奧公布「潔淨網絡」計劃新措施,要求在5個範疇入手,包括電訊供應商、應用程式、應用程式商店、雲端以及海底通訊網絡線纜,都要做到「潔淨」,點名指是要保護美國公民私隱和企業敏感資訊免受中共入侵。

其中電訊商方面,蓬佩奧提出要禁止不可信的中國電訊公司,在美國提供國際通訊服務。他聯同多名主要官員,促請聯邦通訊委員會吊銷中國電信和另外3家公司在美國的營運許可。

在應用程式和商店上,他提出要移除美國應用程式商店中,不可信的中國應用程式。點名阻止華為等手機預載或下載美國的程式。

蓬佩奧指:「母公司設在中國的TikTok、微信等程式,是對美國公民個人資料的顯著威脅,更遑論是中共的內容審查工具。」

他指:「我們不想美國公司做華為侵犯人權的共犯,或成為中共監控工具一部分。」

至於雲端及海底線纜如何做到「潔淨」,蓬佩奧要求限制阿里巴巴、百度、中移動及騰訊等雲端服務公司,收集、儲存和處理美國的數據和敏感資訊,如新型肺炎疫苗的研究。亦會確保海底通訊網絡的線纜不會受到中共滲透。

蓬佩奧未有提供更多詳情;國務院亦無指出有否法律權力推行相關措施。

但蓬佩奧促請熱愛自由的國家和企業加入這「潔淨網絡」,保護數據不受中共監視國家等侵害,確保國家安全。

在北京,中國外交部堅決反對蓬佩奧聲稱要「清潔網絡」新措施,敦促美方糾正錯誤做法。

中國外交部發言人汪文斌指:「許多目前被美國單邊制裁的中國企業都是無辜的,它們的技術和產品也是安全的。」又說美國自身渾身污跡,還在談甚麼「清潔網絡聯盟」,這純屬荒謬可笑。

發言人批評蓬佩奧等美國政客一再以維護國家安全為藉口,濫用國家力量,打壓遏制中國高科技企業,做法沒有事實依據,完全是惡意抹黑和政治操弄,實質是要維護自身高科技壟斷地位,是典型霸道行徑。

