國務院取消美國人疫情下不要外遊警示

【KTSF 江良慧報導】

經過4個多月後,國務院周四終於取消要美國人不要出外旅遊的警示。

國務院周四發出聲明,宣布取消在3月19日發出的第四級,也即是最高級的旅遊警示,有關的警示敦促美國人因為新型肺炎大流行而不要出國。

國務院表示,將會回到他們以往沿用的系統,也即是有需要時,才會就不同的國家發出只適用於該國的旅遊警示。

聯邦疾病預防控制中心(CDC)提供了一個國家清單和他們的健康風險,當中有大約20個國家被列作新型肺炎風險低或者很低。

但取消全球旅遊警示,不代表所有國家都歡迎美國遊客,美國目前有接近490萬確診,佔全球1890萬確診者中的4分之1,歐盟從7月1日開始禁止美國遊客入境,巴哈馬群島也在7月中時一度禁止美國旅客入境,之後就修改政策至入境美國遊客,需要在政府設施內隔離14天。

美國則禁止來自中國、英國、北愛爾蘭、歐盟、巴西和伊朗的人進入。

