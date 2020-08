【KTSF】

華盛頓大學一個疫情評估模型估計,美國的新型肺炎疫情若持續下去,至12月1日累計死亡人數將增至接近30萬人。

目前美國的新型肺炎死亡人數累計約158,000人,根據該模型,美國至12月1日,將再有多295,011人死於疫症,而該模型已計入多個州會因應死亡人數上升而再實施居家令。

聯邦疾控中心(CDC)目前正監察約30個疫情評估模型,當中預測美國至8月22日,美國累計死於疫症的人數介乎168,000人至182,000人。

