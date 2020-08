【KTSF】

社交媒體Twitter周三宣布,暫停特朗普總統競選工程的帳號,因為該帳號發布了不實影片。

特朗普競選工程帳號一度暫時無法發送推文,Twitter指出,該帳號分享了一支影片,內容關於新冠病毒有錯誤的陳述,因此對該帳戶祭出暫時限制。

涉及的影片是特朗普在最近的一個訪問中表示,兒童幾乎是對病毒免疫的,而此舉違反了Twitter關於傳遞新冠肺炎錯誤資訊的規定,而該帳號如果想恢復發推文,必須先刪除該影片。

目前這個帳號已經恢復使用,管理者稱有遵守Twitter規定,並移除了該則影片。

周三稍早前,Facebook也以同樣理由刪除特朗普總統主頁的同一個訪問。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。