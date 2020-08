特朗普告內華達州用郵寄選票 卻鼓勵佛州選民寄選票

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統聲稱,如果一些好像內華達的州分全部改用郵寄選票,那麼11月的大選,將要等好幾個月才會知道結果,特朗普陣營也因此已經提出訴訟控告內華達州,不過與此同時,特朗普卻積極鼓勵佛羅里達州的選民以郵寄方式投票。

由於新型肺炎疫情關係,各個州都要研究安全的投票方法,特朗普高度讚揚佛州的郵寄投票系統。

特朗普說:「他們有過兩個很好的州長,坦白說這需要多年才能建立。」

但同時卻大彈內華達州,指稱將會是大災難,他的陣營已經就內華達州,今年大選計劃擴大郵寄選票提出訴訟。

特朗普說:「他們永不會點算好選票,因為沒有準備好。」

內華達州民主黨州長Steve Sisolak說:「我們有郵寄選票,我記憶所及內華達州一直都有缺席選票,我們從來沒有問題。」

根據州長星期一簽署的新選舉法,所有活躍的註冊選民都會收到郵寄選票。

特朗普說:「他們計劃向所有曾踏足內華達州的人寄選票。」

法例也把點算郵寄選票的截止日期延後到選舉後一星期。」

特朗普競選顧問Mercedes Schlapp說:「你可以在選舉後數天才投票,不能置信的有問題。」

立法也會放寬一些限制,有關誰可以合法處理和遞交其他人的選票,共和黨認為此舉會導致選舉舞弊,但內華達州長不認同。

Sisolak說:「是經美國郵政,他們有同樣的規則,所以若他們在佛州可以處理,他們肯定可以在內華達處理。」

有不滿新法的民眾上街示威,再加上總統的警告:「我們打官司,看郵遞如何開展,若是不行,就不會看到11月3日的選舉結果,我為國家發言,可能要幾個月才有結果。」

