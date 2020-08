【KTSF】

西南航空公司(Southwest)宣佈,公司正縮減因新冠肺炎疫情而實施的機艙清潔程序。

新冠肺炎疫情在美國爆發後,西南航空從3月開始實施更嚴格的清潔消毒程序,而現在決定縮減的消毒程序,包括航班之間不再對座椅安全帶進行消毒,公司將重點放在例如托盤桌和洗手間的幾個項目上。

根據公司發給乘務員的備忘錄,這個變化將減少飛機之間在地面停靠的時間,不過飛機在深夜的清潔程序仍維持不變,而且在10月底前仍會限制載客量,以便可以空出中間座位。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。