San Mateo縣確診數字下降歸因州府數據不完整（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島San Mateo縣的確診數字下降,不過官員表示,是因為州府的數據不完整。

San Mateo縣目前確診5,758宗,以年紀來分,20至39歲族群最多,族裔來區分,以拉美裔最多。

官員表示,每日確診人數有下降的趨勢,但數字可能不正確,主要原因在於州衛生部門的數據系統,確診的案例可能少報。

San Mateo縣衛生副總監Srija Srinivasan說:「測試數據不完整,我們正在與州政府合作,了解有多少測試結果沒有收到,因為最近幾週的數據問題,可能與項目基準測試能力有關,州減少了這些測試,以幫助實驗室跟得上需求,州府修訂了誰該接受檢測的標準,對有症狀的檢測的優先,沒症狀的擺在後位。」

免費測試站原本聲稱,兩到5天會有結果,現在要超過兩星期,已經失去篩檢的意義。

San Mateo縣府經理Mike Callagy說:「供應鏈還有測試結果要花10到14天,無法令人接受,如果你有保險,找你的家庭醫生去檢驗,如果你覺得有症狀。」

為了進一步控制疫情,San Mateo縣參議會周二通過一項緊急法令,拒絕戴口罩等衛生命令的人士及商業機構會面臨被罰款,至於由誰來執行任務。

縣府經理表示,縣警、公園巡邏員、縣市派出的執行規則人員都有權發告票,但他們不希望走到這一步,一切還是以宣導及教育為優先。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。